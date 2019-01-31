37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası Yarın Başlıyor

2019 yılının en önemli organizasyonlarından biri olan 37. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan
Grekoromen Güreş Turnuvası'nda heyecan yarın başlıyor.
Pazar gününe kadar sürecek olan turnuva bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye
'nin yanı sıra Yunanistan
, Bulgaristan
, Gürcistan
, İran
, Azerbaycan
, Finandiya, Filistin
, Moldova
, Belarus
ve Tacikistan
ülke milli takımlarından iki yüze yakın güreşçi ter dökecek.
Bu akşam yapılacak teknik toplantı, tartı ve kura çekinin ardından turnuvada ilk müsabakalar yarın saat 11: 00'de yapılacak. İlk günde 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. İkinci gün karşılaşmaları yine saat 11: 00'de start alacak. İkinci günde 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları ile 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak. Ayrıca cumartesi günü saat 17: 00'de turnuvanın açılış seremonisi de düzenlenecek.
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası pazar günü 60, 67, 77, 87, 130 kilolardaki repesaj ve final maçlarıyla sona erecek. Musa Aydın
: "Ülkemizde yılın ilk önemli turnuvasını yapıyoruz"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada yılın en önemli turnuvalarından birini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güreş adına 2019 yılı çok büyük önem taşıyor. Bizler de bunun bilincinde olarak çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Ocak ayı içinde Serbest, Greko-Romen ve kadınlarda Türkiye şampiyonalarını yaptık. Şimdi de ülkemizde 2019 yılının en önemli turnuvalarından biri olan Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen Güreş Turnuvası'nı düzenliyoruz. Tüm ülkeler bu turnuvaya büyük önem veriyor. Zira Avrupa
şampiyonası öncesinde takımlar son durumlarını bu turnuvada görme şansını elde edecekler. Ben turnuvamıza katılan tüm sporculara, antrenörlere, hakemlere ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Onları güzel şehrimiz İstanbul'da en güzel şekilde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
"Hedefimiz 2020 Tokyo
Olimpiyatları"
2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyatlara az bir zaman kaldığına dikkat çeken Musa Aydın, "Artık olimpiyatlarla yatıp olimpiyatlarla kalkıyoruz. Güreş branşı Türk sporunun her zaman lokomotifi olmuştur. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten gelmişti. 2020 yılında da bu başarımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Öncelikle Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir sonuçla dönüp ardından da Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Musa Aydın, 2019 Dünya Şampiyonası'nın çok önemli olduğunun da altını çizerek, "2019 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası var. Burada ilk 6'ya giren sporcular vize alacaklar. Güreşçilerimizin vizelerini 1 yıl önceden almaları büyük bir avantaj. Hedefimiz kotaları bu yıl alıp 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Ardından da bu başarılı kadroyla Tokyo'da ay yıldızlı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL