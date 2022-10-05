37 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle 7 kurşunla katletti - Son Dakika
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37 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle 7 kurşunla katletti

05.10.2022 12:32
37 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle 7 kurşunla katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kendisinden 37 yaş küçük eşini kıskançlık sebebiyle çıkan kavga sonrası tabanca ile 7 yerinden vurarak öldüren anlı suçunu itiraf ederek polise teslim oldu.

Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 77 yaşındaki Muzaffer Ç. ile kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Ç. arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç. kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını öne sürdüğü eşini tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olayın ardından polisi arayan zanlı eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis ekipleri Muzaffer Ç.yi gözaltına aldı. Polis incelemesinin ardından hayatını kaybeden Dilek Ç.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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EŞİ DİLEK'İ ÖLDÜRÜ, POLİSE TESLİM OLDU EŞİ DİLEK'İ ÖLDÜRÜ, POLİSE TESLİM OLDU Ankara'da yaşlı adam karısını öldürdü Ankara'da yaşlı adam karısını öldürdü
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 37 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle 7 kurşunla katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 37 yaş küçük eşini kıskançlık nedeniyle 7 kurşunla katletti - Son Dakika
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