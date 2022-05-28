37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi

Aksu ilçesinde Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) yönetiminde bulunan motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U. yönetiminde bulunan kamyon ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden gencin hemen yanı başında duran kaskı ise dikkatlerden kaçmadı. Gencin Belek bölgesinde ikamet ettiği, Kundu oteller bölgesi tarafına doğru gittiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası yolda dağılan motosiklet parçalarını ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.