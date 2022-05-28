37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi

28.05.2022 17:59

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosiklet tutkunu 37 yaşındaki bir vatandaş, karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu ilçesinde Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) yönetiminde bulunan motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U. yönetiminde bulunan kamyon ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden gencin hemen yanı başında duran kaskı ise dikkatlerden kaçmadı. Gencin Belek bölgesinde ikamet ettiği, Kundu oteller bölgesi tarafına doğru gittiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası yolda dağılan motosiklet parçalarını ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu
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Kaynak: İHA

Moldavya, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 37 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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