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37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı

19.08.2021 15:25

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumlu karşılanmadığı 14 yaşındaki amcasının kızı F.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki M.D., delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. İstismara uğradığını ileri süren 14 yaşındaki kız, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanıp yaşadıklarını anlatırken "Sopayla saldırdı, dudaklarım kan içinde kaldı. Sonra da istismar etti" dedi.

Daha önce, şiddet uyguladığı biri dini nikahlı, iki eşi tarafından terk edilen 5 çocuk babası müzisyen M.D., anne ve babasıyla aynı mahallede oturan amcasının evine gidip, 14 yaşındaki F.D.´yi kendisine istedi. F.D.'nin babası M.D., kızının çocuk yaşta olduğunu belirterek, yeğenine olumsuz yanıt verdi. Olaydan birkaç saat sonra kuzenini eve çağıran M.D., önce şiddet uyguladı sonra da 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. İstismara uğradığını iddia eden 14 yaşındaki F.D. yaşadıklarını Neler Oluyor Hayatta programında dile getirdi.

"ODAYA KİLİTLEYİP ELBİSEMİ ÇIKARMAMI İSTEDİ"

Olay günü yengesinin "Gel bahçede torunlarımla oyna" diyerek kendisini çağırdığını, sonra da oğluyla üst kata kilitlediğini anlatan F.D: "Bağırdım, sesimi kimse duymadı." dedi. Mağdur kız çocuğu, aynı odaya kilitlendiği kuzeninin elbiselerini çıkarması için onu zorladığını ama kabul etmediğini söyledi. F.D. direnince, kuzeninin kendisine şiddet gösterdiğini belirterek "Sopayla saldırdı, sırtıma, ayağıma, elime vurdu, dudaklarımı kan içinde bıraktı" dedi. Sonra da bayıltıp istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Kendisinden yaşça büyük kuzeninin cinsel istismarına maruz kalan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anlattı

OLAYI DUYAN ABLA, EVİ BASTI

Önce korkudan babasına söyleyemediğini "Dudaklarımı kapatmıştım. Babam hiçbir şey görmedi" sözleriyle anlattı. Olayı duyan ablasının, amcasının evine giderek hesap sorduğunu belirtti. Amcasının karısının "Benim oğluma iftira atıyorsunuz." diyerek "Benim oğlum yapmadı, senin baban böyle bir şey yaptı" sözleriyle babasına istismar iftirası attığını da ekledi.

"ÖNCE ABLAMI İSTEDİLER, BABAM VERMEYİNCE BENİ İSTEDİLER"

Mağdur kız çocuğu 8 ay önce, şüpheli kuzeni için ablasını istemeye geldiklerini anlattı. Babasının "iki eşinize de şiddet uyguluyorsunuz, ikisi de kocaya kaçtı" diyerek kabul etmediğini, bunun üzerine amcasının, oğluna kendisini istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca istismara maruz kaldığını ileri sürdü. İstismar şüphelisi serbest kaldığında ise adli tıp raporlarının henüz gelmediğini iddia etti.

37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı

Hassas İçerik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika
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