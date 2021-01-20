37 yazarın kaleminden "İstanbul'un Kültürel Yüzü" - Son Dakika

37 yazarın kaleminden "İstanbul'un Kültürel Yüzü"

20.01.2021 14:03
37 yazarın kaleminden

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un üç tarihi semtinin yayın, edebiyat ve kültür mekanlarını, bu mekanlarda yaşamış 37 yazarın hatıra ve izlenimleriyle kitaplaştırdı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un üç tarihi semtinin yayın, edebiyat ve kültür mekanlarını, bu mekanlarda yaşamış 37 yazarın hatıra ve izlenimleriyle kitaplaştırdı.

İTO tarafından yayın hayatına kazandırılan "İstanbul'un Kültürel Yüzü Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt" adlı çalışmanın tanıtımı, İTO'nun Eminönü'ndeki merkezinde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Editörlüğünü gazeteci ve yazar Cevat Özkaya'nın yaptığı eserde, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin kültür hayatı bakımından önemli bir mekanı olan Babıali'nin merkezi Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt'taki yapıların mimari biçimleri, hayat tarzları, kültürel ve sanatsal birikimleri, gelenekleri, etkinlikleri detaylarıyla aktarılıyor.

Osmanlı'nın son yılları ile Cumhuriyet'in ilk döneminden günümüze kadar tarihi yapılar ve kurumlar, basımevleri ve kitapevleri, atölyeler, çarşılar, tiyatro, sinema salonları ve lokanta gibi mekanlara ilişkin bilgiler, fotoğraflarla zenginleştirilen eserde, Beşir Ayvazoğlu, Murat Belge, Turgay Anar, Metin Önal Mengüşoğlu ve Adnan Özyalçıner'ın da aralarında bulunduğu 37 yazarın yazıları yer alıyor.

"İstanbul'un kültürel anlamda en köklü mekanlarıyla ilgili bir kayıt oluşturmak istedik"

AA muhabirine kitapla ilgili bilgi veren İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İTO'nun 2021'deki ilk kültürel yayınının "İstanbul'un Kültürel Yüzü Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt" adlı eser olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'un bu yönünü öne çıkartmaya çalışıyoruz. Özellikle Sultanahmet, Cağaloğlu ve Beyazıt'ı rotasına alan bir yayın oldu. Cevat Özkaya Hocamız burada editörlük yaptı, 37 yazarımız destek verdi. Adeta İstanbul'un kültürel anlamda en köklü mekanlarıyla ilgili bir kayıt oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, eserin başlığında üç semt ön plana çıkarılmış olsa da içeriğinde İstanbul'a ait binaların, hanların, bir araya gelinen mekanların yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok tarihi şahsiyetle alakalı anekdotlar, süreçler, onların o dönemde yaşadıkları zorlukları burada kayıt altına almaya çalıştık. Gerçekten tarihi yarımadanın bu bölgesi bu anlamda çok önemli ve değerli. Dolayısıyla bu süreçlerin kayıt altına alınmasını çok önemsedik. Çünkü İTO'da bu bölgede yer alıyor ve kendi bulunduğumuz bölgeleri bir kitap altında toplanmasına gayret ettik. Ben tekrar burada emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."

"Buralarda kültürel hayata ilişkin çok az emare buluyorsunuz"

Özkaya ise 1972'de İstanbul'a geldiğinde Cağaloğlu'nda iş hayatına başladığını belirterek, o yıllarda Cağaloğlu'nun yayıncılar, gazeteler ve kitap evleriyle yaşayan bir tarafı olduğunu söyledi.

Özkaya, 1980'li yılların ortalarından sonra o mekanların kapanıp şehrin başka yerlerine taşındığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Tabii hayatın getirdiği zorluklar var. İşletmeler büyüyor, başka yerlere gitmeleri lazım. Ama Cağaloğlu'nun eski hali gibi tutulma imkanı yok, lüzumlu da değildi. Mehmet Akif'ten Tevfik Fikret'e, Orhan Şaik'ten Necip Fazıl'a, Nazım Hikmet'ten Kemal Tahir'e kadar bir sürü insanın gelip gittiği bir mekan olarak en azından bazı özelliklerinin devam etmesi lazımdı. Aşağı yukarı 100-150 sene kültürel hayat burada cereyan etmesine rağmen şimdi buralarda bu kültürel hayata ilişkin çok az emare buluyorsunuz. Hiç olmazsa burada bir farkındalık meydana getirmek ve bu farkındalığın sonucunda buranın kültürel iklimine uygun bir durum ortaya çıksın diye bunu yapmaya gayret ettik. Bunun için de bütün kesimlerden insanların fikrini beyan edebileceği bir eser olsun istedik. Sağ olsun yazar arkadaşlarımız itibar ettiler ve buraya emeklerini sarf ettiler."

Tanıtım toplantısının ardından İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu, Dursun Gürlek, Cihan Aktaş ve Turgay Anar konuşma yaptı.

Sultanahmet, Cağaloğlu, İstanbul, İto, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 37 yazarın kaleminden 'İstanbul'un Kültürel Yüzü' - Son Dakika


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