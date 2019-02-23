Son Dakika Haberleri: 37 Yıl Hapis Aranırken Amcasının Oğlunun Kimliğiyle Yakalandı

37 Yıl Hapis Aranırken Amcasının Oğlunun Kimliğiyle Yakalandı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde 37 yıl hapis cezasıyla aranan M.D. (41), kendiyle aynı isimde olan amcasının oğlunun nüfus cüzdanıyla yakalandı.

37 Yıl Hapis Aranırken Amcasının Oğlunun Kimliğiyle Yakalandı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde 37 yıl hapis cezasıyla aranan M.D. (41), kendiyle aynı isimde olan amcasının oğlunun nüfus cüzdanıyla yakalandı.

Anamur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya yolunda yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.  Araçta bulunan şüpheli M.D., kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğluna ait kimlik kullandığı belirlenince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada M.D.'nin 19 ayrı suçtan toplam 37 yıl hapis cezası istemiyle arandığı ortaya çıktı. M.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

- Anamurmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 Kaynak: DHA

Anamur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 14:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 37 Yıl Hapis Aranırken Amcasının Oğlunun Kimliğiyle Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]