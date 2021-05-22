37 yıl önce ölen babasıyla aynı kaderi yaşadı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde camiye gitmek için yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ölen vatandaşın babasının da 37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatsı namazını camide kılmak için evinden çıkan Halil İbrahim Doğru (73), D100 Karayolu'nun karşısına geçmek isterken, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 20 NB 623 plakalı tırın çarpması neticesinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

Tır sürücüsü H.D. olay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru'nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halil İbrahim Doğru'nun babası Hüseyin Doğru'nun da37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hail İbrahim Doğru'nun yolun kenarına geldikten sonra bir süre beklediği görülüyor. Daha sonra kırmızı ışığın yanması sonrasında karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Doğru'ya hızla gelen tır çarpıyor.

"BİZ KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Halil İbrahim Doğru'nun öldüğü yolda, ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, "D100 Karayolu üzerinde Eşme Mahallemiz bin hane ise bugüne kadar her haneden en az bir kişi vefat etmiş durumda. Dün akşam da Halil İbrahim amcamız yatsı namazına çıkarken tırın ışık ihlali yapması sebebi ile vefat etti. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz" dedi.

(Cihan Atik - Harun Yıldız/ İHA)