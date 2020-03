37 Yıl önce şehit olan 103 madenci için tören düzenlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 1983 yılında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden şehidi için tören düzenlendi.



TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisinin şehit olması nedeniyle anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan törende Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil konuşma yaptı. 1983 yılında yaşanan gibi başka felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yeşil, kurumda çalışan işçi sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Yeşil konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Bundan 37 yıl önce burada yaşanan maden faciasında 103 madenci kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Aileleri ve yakınlarına tüm madenci camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah bir daha bizlere böyle kazalar yaşatmasın. 2019 yılın da bin 500 arkadaşımız işe alınmasına rağmen şuan da TTK' da 7 bin 917 arkadaşımız çalışıyor. Bir yandan da emeklilikler sürüyor. TTK' nın norm kadro ve tam istikrarlı çalışması için işçi alımında TTK Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmelidir. 2014 yılın da 301 madenci arkadaşımızın hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak maden şehitlerimizin yakınlarına bazı haklar tanınırken, yasa kapsamı sınırlandırıldı. Burada Armutçuk'ta yaşamını yitiren 103 madenci kardeşimizin ve Kozlu'da yaşamını yitiren 263 madenci kardeşimizin yakınları başta olmak üzere 10 Haziran 2003 tarihinden önce ve 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra şehit olan madencilerimizin yakınları bu haklardan yararlandırılmadı. Tüm madenci şehitlerimizin yakınlarının bu haklardan yararlanması için sendikamızın derneklerimizin milletvekillerimizin girişimleri oldu. Bu girişimleri sürdürüyoruz. Bu yanlış derhal düzeltilmelidir. Bizim her zaman önceliğimiz can güvenliğimizdir. Önce emniyet diyoruz."



Törende konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, 1983 ve 1992'de meydana gelen maden kazalarından gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini söyledi. Eroğlu konuşmasında "1983 Armutçuk, 1992 Kozlu. Maalesef bu hafıza iki tane büyük travma kaza geçirdi. Fakat bir şeyin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bazı sonuçları çıkarmamız gerekiyor. Maalesef iki tane kazanın olduğu iklim koşulları basıncın anormal şekilde düştüğü ilkim koşullarıdır. Biz idareciler olarak bu tür fiziksel değişimlerin belli sonuçlarını çıkarıp, bu tür fiziksel değişimleri yorumlayıp ona göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor" dedi.



Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'da son günlerde Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlara dikkat çekerek Türk Milleti'nin bu topraklarda yaşadığı sürece sorunların hep var olacağını ancak bu sorunların birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini ifade etti. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Ben idareci olarak bir şeye dikkat ediyorum. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece değerli kardeşlerim, bizim bu sıkıntılarımız devam edecek. Bugün İdlib bitecek yarın Doğu Akdeniz başlayacak. Ertesi gün Yunanistan sınırı başlayacak. Ama bizim bir iki tane şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Her ahval ve şeraitte sadece şehit haberi geldiğinde birlik ve beraberlik içerisinde olmamalıyız. Burada ki bir kömür parçasını üretirken bile birlik beraberlik içerisinde olunmalı."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit madencilerin isimlerinin yer aldığı anıtın açılışını gerçekleştirdi. Tören şehitler için 103 madencinin şehit olduğu maden ocağının girişinde Kur'an-ı Kerim okunması, dua yapılması ve ardından kurban kesilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK