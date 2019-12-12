37 yıldır mesleğini sürdürüyor, 4 çocuğunu terzilikle büyüttü - Son Dakika
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37 yıldır mesleğini sürdürüyor, 4 çocuğunu terzilikle büyüttü

7 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 37 yıl önce eşine destek amacıyla terzilik yapmaya başlayan 60 yaşındaki Gülizar Erdoğdu, 4 çocuğunu büyüttüğü mesleğini halen sürdürüyor.

37 yıldır mesleğini sürdürüyor, 4 çocuğunu terzilikle büyüttü, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 37 yıl önce eşine destek amacıyla terzilik yapmaya başlayan 60 yaşındaki Gülizar Erdoğdu, 4 çocuğunu büyüttüğü mesleğini halen sürdürüyor.


Evli ve 4 çocuk annesi Gülizar Erdoğdu,Kovancılar ilçesinde 37 yıldır terzilik yapıyor. 60 yaşındaki Erdoğdu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. 20 metre karelik dükkanında hem çalışıp ev ekonomisine destek olmaya devam eden anne, hemde bu zamana kadar bir çok terzi yetiştirdi. Sağlığı el verdiği sürece mesleğini devam ettirmek isteyen Erdoğdu, işini severek yaptığını aktardı.


37 yıldır Kovancılarda terzi olarak çalıştığını belirten Gülizar Erdoğdu, "Çocuklarıma ve çevreme her yönden destek olmaya çalıştım. Çok terzi yetiştirdim. Bundan gurur duyuyorum. Kadınların evlerde oturmalarını istemiyorum. Ailelerine katkıda bulunsunlar. Kendilerine böyle bir meslek edinsinler. Meslek altın bileziktir. Mesleğim sabır gerektiren bir iştir, severek yapıyorum. İşin zor bile olsa severek yaparsan o iş sana zor olarak görünmez. 60 yaşındayım bu işi severek ve zevkle yapıyorum" dedi.


"Ömrüm yettiği kadarda bu mesleği yapacağım"


Ömrünün yettiği kadar bu mesleği yapacağını aktaran Erdoğdu, "Terzilik çok değişen bir meslek değildir. Eskiden bu yana değişen sadece yenilikler, makineleşme oldu. Yeni şeylerde moda tasarıma giriyor. Onları da yapıyorum. Tek isteğim anneler bir şeyler üretsinler. Para kazanmak için değil mesleğe yönelsinler"diye konuştu.


Çocuklarını bu dikiş tezgahı ille okuttuğunu aktaran Erdoğdu, "Çocuklarımı okutmak için çalıştım. Onları kötü alışkanlıklardan korumak için bir dikiş yapar gibi onlara dikkat ettim. Bunu onlara gelecek kurmak için yaptım. Eğer ben çocuklarımı okutmasaydım. Onların da şimdi bir işi olmazdı. Bir anne dikiş dikerek çocuklarını okutup çevreye güzel bir şekilde yetiştirebilir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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