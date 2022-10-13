37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi - Son Dakika
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37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi

13.10.2022 20:16

37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi Mustafa Nazlı, en büyük yardımcısı eşi Füsun Nazlı ile birlikte hem çocuklarına hem de çevresindeki insanlara aile dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 21 yıldır aynı terzi atölyesinde ekmeğini kazanan terzi...

37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi

Mustafa Nazlı, en büyük yardımcısı eşi Füsun Nazlı ile birlikte hem çocuklarına hem de çevresindeki insanlara aile dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 21 yıldır aynı terzi atölyesinde ekmeğini kazanan terzi Mustafa Nazlı, en büyük yardımcısı eşi ile birlikte hem çocuklarına hem de çevresindeki insanlara aile dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan terzi Mustafa Nazlı (63), 37 yıllık hayat arkadaşı Füsun Nazlı ile aynı atölyede 21 yıldır terzilik yapıyor. Nikah töreninde verdikleri 'iyi günde, kötü günde birlikte olma' sözünü tutarak aile dayanışmasının en güzel örneğini hem çocuklarına hem de çevrelerine sergileyen çift, küçük dükkanlarında birlikte çalışıyor. Hayatın her alanında birbirlerine destek olan 3 çocuk sahibi Nazlı çifti, dayanışma ve çalışma azimleri ile hayatın yükünü birlikte omuzluyor. Çalışma azimleri ile yakın çevresinin takdirini kazanan Nazlı çifti, sipariş usulü aldıkları giysileri el emeği göz nuru dökerek müşterilerine teslim ediyor.

İlk etapta evde diktiği giysilerle kocasına yardımcı olduğunu anlatan Füsun Nazlı, daha sonra atölyeye gelerek eşine yardımcı olmaya başladığını anlattı. Nazlı, "21 yıldır eşim ile birlikte çalışıyorum. Biz eşim ile 7 gün 27 saat birlikteyiz ve ben bu halimden mutluyum. Allah razı olsun eşim de çok anlayışlı bir insan. Birlikte bir işi başardığımıza inanıyorum. Güzel işler çıkarttığımıza inanıyorum. Aile birliğinin her zaman iyi olması her işte başarılı olmamızın temelidir. Önce ailede birlik sonra işte birlik. Bizim güzel bir iş birliğimiz var" dedi.

50 yıllık terzilik geçmişinin 21 yılını eşi ile geçirdiğini söyleyen Mustafa Nazlı ise, "Ben eşim ile çalışmaktan dolayı mutluyum. Eşim bana her zaman yardımcı oldu ve işimizin iyi bir şekilde devam etmesinde payı büyük" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 37 yıllık çiftin 21 yıllık terzilik mesaisi - Son Dakika

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