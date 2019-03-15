37 yıllık Kervansaray, 3 yıllık molanın ardından yeniden açıldı
1 saat önce
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ
, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:40
Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor
Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı