Son Dakika Haberleri: 37 yıllık Kervansaray, 3 yıllık molanın ardından yeniden açıldı

37 yıllık Kervansaray, 3 yıllık molanın ardından yeniden açıldı

1 saat önce

37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.

37 yıllık Kervansaray, 3 yıllık molanın ardından yeniden açıldı, System.String[]
37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:40 

Uludağ, Ekonomi
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