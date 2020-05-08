37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor - Son Dakika
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37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor

6 dakika önce

Kayseri'de terzilik yapan Bünyamin Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve tulum dikiyor.

37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor, System.String[]

Kayseri'de terzilik yapan Bünyamin Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve tulum dikiyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak isteyen 37 yıllık terzi Uzun, çeşitli kamu kurumlarıyla iletişime geçip onlardan aldığı kumaşlarla 22 Mart'tan beri maske ve tulum üretiyor.

Terzi Uzun, 18 metrekarelik atölyesinde günlük ortalama 250 tek kullanımlık maske ve tulum üreterek Kovid-19 mücadelesine katkıda bulunuyor.

Uzun, AA muhabirine, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ve herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.

Virüsün Türkiye'de görüldüğü günden itibaren maske ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Uzun, "İl Sağlık Müdürlüğü, bana kumaş gönderiyor. Ben de elimden geldiğince maske ve tulum dikiyorum." dedi.

Maske ve tulumları Kayseri Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne verdiğini belirten Uzun, "Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiğim maskeler, sterilize edildikten sonra halka dağıtılarak kullanıma sunuluyor. Üretimini yaptığım hiçbir maske veya tulumdan ücret almıyorum. Virüs tamamen bitip kurtulana kadar bu işi yapacağım." diye konuştu.

"Bu bana yeter"

Uzun, insanlara yardımcı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Üretilen maskenin sayısından ziyade diktiğim maskeyle bir kişiyi bile kurtarabildiysem, hastalığın bulaşmasına engel olabildiysem bu benim için çok büyük kazanç. Bu bana yeter. Hiçbir maddiyata gerek yok. Bu sevinç yeter." ifadelerini kullandı.

Devlet Hastanesi, 22 Mart, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:02 Kaynak: AA


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