Son Dakika Haberleri: 370 Bin TL'lik Utv ile Çamurda Kayak Yaptık" - Yutubır

370 Bin TL'lik Utv ile Çamurda Kayak Yaptık" - Yutubır

1 saat önce

Mert Efe, İrem ve Furkan 370 bin liralık UTV ile çamurda kayak yapıyor!

Mert Efe, İrem ve Furkan 370 bin liralık UTV ile çamurda kayak yapıyor! Her hafta Cuma günü saat 18: 00'da yepyeni videolarıyla YUTUBIR yayında olacak!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:11 Kaynak: Youtube

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