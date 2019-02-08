370 Bin TL'lik Utv ile Çamurda Kayak Yaptık" - Yutubır
1 saat önce
Mert Efe, İrem ve Furkan 370 bin liralık UTV ile çamurda kayak yapıyor!
Mert Efe
, İrem ve Furkan 370 bin liralık UTV ile çamurda kayak yapıyor! Her hafta Cuma günü saat 18: 00
'da yepyeni videolarıyla YUTUBIR yayında olacak!
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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