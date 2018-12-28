372/2 Kısa Dönem Askerler Yemin Etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 372/2'inci kısa dönem erlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 372/2'inci kısa dönem erlerin yemin töreni gerçekleştirildi.



Site Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vekili Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, siyasi parti temsilcileri, TSO Başkanı Metin Demir, daire müdürleri ve askerlerin aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Fahri Semiz, yaptı. Ardından Jandarma erler adına jandarma Er Ömer Ekinci Oğlu konuşma yaptı.



Daha sonrasında Jandarma er Ali Altun tarafından bayrak şiirini okundu. Çanakkale Savaşı'nda eli kınalı olarak katılan asker Hasan'ın hikayesi Slayt gösterisi ile anlatıldı. Eğitimini tamamlayan 77 kısa dönem asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etti. Program jandarma marşının okunmasıyla son buldu. - ZONGULDAK

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