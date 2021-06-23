25. 06. 2021 Cuma günü saat 13. 30 da istasyon mahallesinde bulunan Mardin Kent A. Ş. hizmet binasında yapılacak olan sınava girecek ilgililerin listesi aşağıda çıkartılımıştır. İlgililere duyurulur.
Sıra No T. C Numarası Adı-Soyadı Yapılacak İşlem 1 6*********6 BURAK TUR Sınava alınma 2 1*********6 ŞEYHMUS DEMİRKIRAN Sınava alınma 3 4*********0 İSMAİL SALMAN Sınava alınma
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 375 Sayılı Khk Kapsamında Belediye Şirketi Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçirilme ile İlgili Sınav Duyurusu. - Son Dakika