38. Amerikan-Türk Konferansı sona erdi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı sona erdi.

ABD Ticaret Odası İcra Kurulu Başkanı (CEO) Thomas J. Donohue, kapanışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı'nın iki ülke liderlerini bir araya getirdiğini ve ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Bu sene ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Donohue, ABD ekonomisinin "K" şeklinde bir toparlanma yaşadığını aktardı.

Donohue, ülkede bazı endüstrilerin son birkaç ayda keskin bir toparlanma yaşarken bazılarının düşüş yaşamaya devam ettiğine işaret ederek, "İşletmelerimizin ilave devlet desteğine ihtiyacı var. Kongre önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varamazsa bu işletmeler giderek daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak." dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Salgın nedeniyle ekonomilerde küresel bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirten Donohue, bu zorlu süreçte ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Donohue, "Türkiye'ye, en çok ihtiyacımız olan zamanda yaptığı cömert kişisel koruyucu ekipman bağışları için teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye'nin ABD'li şirketler ve bilim insanlarıyla Kovid-19 aşı çalışmalarına katılmasının da kendilerini teşvik ettiğini belirten Donohue, iki ülkenin birlikte çalıştığında daha güçlü olduğunu dile getirdi.

ABD-Türkiye ticari ilişkilerini güçlendirme sözü

Donohue, "Her iki ülkedeki iş dünyasının güçlü liderliği ile gerçek bir ilerleme kaydedebiliriz. ABD ve Türkiye iş dünyası, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandı. Bu konferansta bu hedefe nasıl ulaşacağımıza dair bir yol haritası çizildi." diye konuştu.

İki ülke işbirliğini geliştirmek için stratejik bir vizyon belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Donohue, "ABD başkanlık seçimlerinden sonra, gelecek yıl iktidarda kim olursa olsun, Türkiye ile kritik bağlarımızı ilerletmek için hükümetimizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Donohue, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İlk kez sanal ortamda gerçekleşti

Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri bu yıl ilk kez sanal ortamda bir araya geldi.

Türkiye'nin ve ABD'nin önde gelen firmalarının temsilcilerinin de yer aldığı konferansta, savunma sanayi, dijital ekonomi, turizm, inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinin yanı sıra Kovid-19 sürecindeki ikili ilişkilere dair oturumlar düzenlendi.