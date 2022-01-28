38 bıçak darbesine 18 yıl hapis - Son Dakika

İZMİR'de 2 yıl önce boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı (24) konuşmak için çağırdığı dönercide barışma teklifini kabul etmeyince 38 yerinden bıçaklayarak yaralayan Burak Kıncı'ya (27) verilen 18 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, tarafından onandı.

Olay, 3 Kasım 2020'de meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan genç kadın ölümden döndü. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı , Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, Aycan Kıncı'dan "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen yıl ekim ayında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.İTİRAZ REDDEDİLDİKarşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen indirimsiz 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.'KARAR UMUT IŞIĞI'

İstinaf kararının 'umut ışığı' olduğunu belirten Aycan'ın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, "Sanığın gerçekleştirdiği eylemler çerçevesinde yerel mahkeme tarafından indirimsiz mahkumiyet kararı verilmişti. Her ne kadar sanık kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuşsa da bu başvuru esastan reddedilmiştir. Bu karar mağdur olan tüm kadınlarımız için bir umut ışığıdır. Kararın emsal olmasını temenni ederiz" dedi.