36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı - Son Dakika

36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı

07.05.2021 15:55

15 yaşındaki kızının evden kaçtığını ve 38 gündür haber alınamadığını söyleyen çaresiz anne, Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Çok geçmeden kayıp genç kızdan iyi haber geldi. 15 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı bir adamın Samsun'daki evinde ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanarak ailesinin yanına dönmek istemeyen genç kız, polisler eşliğinde kaldığı evden alındı. Kızının bulunduğunu öğrenen anne, sevinerek stüdyoda bayıldı.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan 15 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve kaçtığı güne kadar daha önce hiç görmediği 20 yaşındaki Faruk Bakırcı'nın Samsun'daki evine gitti. Kızlarını her yerde arayan ancak bir türlü ulaşamayan aile, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kızının kaçırıldığını söyleyen acılı anneye çok geçmeden mutlu haber verildi.

36 GÜN SONRA KIZINI CANLI YAYINDA GÖRDÜ

Büyük umutlarla kızlarının yolunu gözleyen acılı anne ve abiye kızlarının bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, kayıp kızla ailesini ekranda buluşturdu. Haftalardır kızına ulaşamayan anne Sebahat İnan, kayıp kızını 36 gün sonra canlı yayında gördü. Kızının eve dönmesini isteyen anne, "Asla eve dönmek istemiyorum. Babam beni para karşılığı evlendirmek istedi. Bir daha o eve dönmeyeceğim." sözleri karşısında donup kaldı. Annesine tepki gösteren genç kız, devlet korumasına gireceğini söyledi.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi

GENÇ KIZIN AĞABEYİ CİNAYETTEN YARGILANIYOR

Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan'ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan'ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi

KARIŞIKLIĞI FIRSAT BİLEREK KAÇTI

Sevgilisinin kendisini kaçırmadığını söyleyen genç kız, yayının devam ettiği sırada polisler eşliğinde alındı. Polisler, küçük kızın bulunduğu eve canlı yayında sırasında girerken stüdyodaki annesi sevinçten bir anda bayıldı. Aynı anlarda Samsun'da ise mahallelinin de eve akın etmesiyle ortalık karıştı. İşte o anları fırsat bilen Faruk Bakırcı kayıplara karışırken annesi ise bayıldı. 20 yaşındaki genç tüm aramalara rağmen bulunamadı.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında kriz geçirdi

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahalle sakinleri de olaya karışırken Müge Anlı'nın ekibi zor anlar yaşadı. 15 yaşındaki genç kız, canlı yayında gelen ekipler tarafından devlet korumasına alındı. Canlı yayında ekiplerin kızını aldığını gören anne ise stüdyoda sevinç çığlıkları attıktan sonra baygınlık geçirdi.

15 yaşındaki kayıp kız sevgilisinin evinden çıktı, polisin çocuğunu aldığını gören anne yayında baygınlık geçirdi
36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı

Müge Anlı, İstanbul, Bağcılar, Samsun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı - Son Dakika
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