38 ildeki 'Miras' operasyonunda 120 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Konya merkezli 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Miras' operasyonunda, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu dün uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik Konya merkezli 38 ilde 'Miras' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 143 şüpheliden 120'si, gözaltına alındı. Firari 23 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyonda ayrıca 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 dedektör, 178 bin Türk lirası, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.