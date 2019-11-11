Son Dakika Haberleri: 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti
Son Dakika Güncel 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti

38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti

7 saat önce

BU 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi.

38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

BU 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı'na toplam 605 bin kitapsever ve sanatsever katıldı. Açıklanan rakamlara göre, fuara okullarıyla birlikte gelen öğrenci sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış göstererek 221 bin 293'e ulaştı.

- İstanbul

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:06 Kaynak: DHA
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