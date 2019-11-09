38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendi
6 saat önce
38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendiİSTANBUL - Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'nda yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bu yıl 38'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'na binlerce kişi akın ederken üst geçitti ve yollardaki yoğun drone ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı yanı kapılarını kapatacak. Hafta sonu olmasının da etkisi ile fuar alanına binlerce kişi akın etti. Yaşanan insan yoğunluğu, üst geçit ve yolları da olumsuz etkiledi. İnsan yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım