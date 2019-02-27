Son Dakika Haberleri: 38. İstanbul Film Festivali Hediyesi: Musikişinas

38. İstanbul Film Festivali Hediyesi: Musikişinas

1 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Film Festivali, bu yıl 5-16 Nisan 2018 tarihlerinde 38. kez izleyicileriyle buluşuyor.

38. İstanbul Film Festivali Hediyesi: Musikişinas, System.String[]

PJ Harvey ile Kabil'den Washington'a yolculuğa çıkan, Piazzolla ile yeni tangonun izlerini süren, yedi ülke ve 10.000 kilometre aşarak saz tınılarının gizemini takip eden, bir tarafta Mick Jagger'ı başrole koyarken diğer tarafta primadonna Leyla Gencer'in yaşamına konuk olan One Direction'lı, Backstreet Boys'lu, Take That'li ve Beatles'lı musikişinas filmler müzik ve sinema tutkunları için 38. İstanbul Film Festivali'nde.

Sinemaseverler ve müzik tutkunları, bu yıl festivalin Musikişinas bölümünde, dünyanın farklı bölgelerinde müzik tarihine damga vurmuş ikonik isimlerin özgün ve çarpıcı hikâyelerini anlatan filmleri izleyecek. Musikişinas, bu yıl da müziği yaşamlarının ayrılmaz bir parçası kılanların hikâyelerini bir araya getiriyor.

Festival programının dünya festivallerinde boy göstermiş filmleri, keşif meraklılarının heyecanla bekledikleri, festivalin sürpriz etkinlikleri ve daha fazlası çok yakında açıklanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:40 Kaynak: Bültenler

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