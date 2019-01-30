Son Dakika Haberleri: 38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurdu

38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurdu

1 saat önce

38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu Başvuru alınacak kişi sayısının yaklaşık 30 katı olunca kura çekimleri İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldıAFYONKARAHİSAR - İŞKUR tarafından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne 6 ay süreyle istihdam dilecek 38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu.

38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu
Başvuru alınacak kişi sayısının yaklaşık 30 katı olunca kura çekimleri İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı

AFYONKARAHİSAR - İŞKUR tarafından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne 6 ay süreyle istihdam dilecek 38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu. Başvuru alınacak kişi sayısının yaklaşık 30 katı olunca kura çekimleri İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.
İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 38 kişi için bin 200 kişi başvurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada bin 200 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar seçimlerde kullanılan sandığa bırakılıp görevli tarafından tek tek çekilerek isimleri okundu. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.
7 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, isimleri çıkan 38 kişinin 7 Şubat tarihinde görevlerine başlayacağını söyledi. Karakaya şöyle devam etti;
"İl Sağlık Müdürlüğü'ne toplam 38 kişi alınacak. Bu kişiler 11 ilçe ve merkez olmak üzere 12 yerde çalıştırılacak. Toplam bin 200 kişinin başvurusunu aldık. Çalışacak kişiler şuanda noter huzurunda kurayla belirleniyor. Merkez ve ilçeler ayrı ayrı belirlenecek. Bugün sizde buradasınız. Olaya şahitlik ediyorsunuz. Noter kurası sonucu isimleri belirlenen 38 kişi 7 Şubat tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklar."
İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da, başvuru çok yoğun olduğu için kura çekimini bahçede yaptıklarını ifade etti. Korkmaz şöyle devam etti; "İş başvurusuna bin kişiye yakın vatandaş başvurdu. Çok güzel bir şekilde kura çekiyoruz. Başvuru çok olunca bahçede kura çekimini yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak."
Kurada ismi çıkan Mehmet Aydın ise, iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Kurada çıktık hayırlısı olur inşallah. Allah'a şükür mutluyuz. Nasip oldu buraya başvurduk. Şimdi çocuklarımızın rızkını kazanacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Afyon, İl Sağlık Müdürlüğü, İŞKUR, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler 77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu

BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 01:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]