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SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı - Son Dakika

SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı

13.11.2021 12:43

38. Kocaeli Rallisi start aldıVIDEO YOKErgün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi düzenlenen Kocaeli Rallisi start aldı.

38. Kocaeli Rallisi start aldı

VIDEO YOK

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi düzenlenen Kocaeli Rallisi start aldı. Yarışlarda 70 araç 140 sporcu mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren 38. Kocaeli Rallisi için bugün start verildi. 4 etaptan oluşan yarışlarda pilotlar, İzmit'te bulunan bir AVM önünde start aldı. Bugün düzenlenecek yarışta pilotlar Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar etaplarında yarışacak. Yarın ki yarışta ise İshakçılar, Kulfallı, Çakmaklar ve İshaçılar-2 etabında mücadele edilecek.

70 ARAÇ 140 SPORCU KATILIYOR

Yarışın parkurlar açısından zorlukları ve güzellikleri de olduğunu söyleyen Organizasyon Komitesi Sorumlusu Ceyhun Yalçın, '70 araç 140 sporcumuz bugün start alıyor. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını diliyoruz. 4 etap var. Yıllardır yarış yapılan etaplar, fakat kırıcı olan yerlerde var. Bu yarışın zorlukları ve güzellikleri de olacak. 2 gün sürecek yarışlarımız. Yarışmacı pilot ve yardımcılarına başarılar diliyoruz' dedi.

Bir gün önceden etap çalışmalarını yaptıklarını söyleyen yardımcı pilot Sevilay Genç, 'Ben İzmitliyim ve benim için özel bir yarış. Sezonun ilk toprak etaplı yarışı. Şampiyonluk iddiamız var. Umarım keyifli geçer. Etap karakterleri her zaman değişiyor. Bir gün önceden çalışıyoruz etaplara umarım iyi geçer' diye konuştu.

Pilot Yıldıray Demircioğlu ise, 'Etaplar çok güzel. Güzel bir çekişme olacak. Elimizden geleni yapacağız' dedi.

SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı
SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 38. Kocaeli Rallisi start aldı - Son Dakika


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