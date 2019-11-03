38 ülkeden satranç sporcuları Hattuşa'yı gezdi

Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için Çorum'a gelen 400'e yakın sporcu ve yönetici, Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

Avusturalya'dan Hindistan'a, Güney Afrika'dan Rusya'ya, Kanada'dan Kolombiya'ya kadar 6 kıta 38 ülkeden gelen temsilciler, olimpiyatlara verilen iki günlük arada Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'yı tanıma fırsatı buldu.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın 5 bin yıllık kalıntılarını inceleyen satranç takımları, Hitit surları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arkeologlardan Hitit medeniyeti hakkında bilgi alan yabancı misafirlerin tarih turu, Çorum Müzesinde Malezya takımının gösteri maçıyla sona erdi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Olimpiyat için Çorum'a gelen sporcuların Türkiye'nin kültür elçisi olarak ülkelerine döneceklerini belirten Tulay, şunları dile getirdi:

"Önemli organizasyonları ülkemizin tarihi ve doğasıyla öne çıkmış kentlerde düzenlemeye gayret ediyoruz. TSF olarak onlarca uluslararası organizasyon düzenliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından gelen binlerce sporcu Türkiye'yi tanıyor, geziyor, hayran kalıyor ve ülkemizin turizm elçisi oluyor. 235 sporcu ile birlikte yaklaşık 400'e varan katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları ile hem Çorum ilimizin hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladık."

"Çorum'un tarihi güzelliklerini ülkemizde anlatacağız"

Avustralya takım sorumlusu David Koetsier ise Türkiye'yi ve Çorum'u çok beğendiklerini belirterek, "Çok güzel zaman geçiriyoruz. Farklı mekanlar gezip, yeni insanlar ile tanışıyoruz. Keyif içinde yeni deneyimler elde ediyoruz. Burada yaşadıklarımızı, güzel anılarımızı ve Çorum'un tarihi güzelliklerini kendi ülkemizde anlatacağız." diye konuştu.

Güney Afrika takım sorumlusu Divesh Sookdeo da Hititleri yakından tanımanın güzel bir deneyim olduğunu vurguladı.

Çorum'da öğrendikleri tarihi bilgilerden çok etkilendiklerini anlatan Sookdeo, "Çorum insanlık tarihi için çok önemli ve gezilip görülmesi gereken bir yer. Tüm dünya Çorum'u görmeli ve tanımalı. Bizim ülkemizde bu tür güzellikler ve benzerleri yok." ifadelerini kullandı.

Hindistan takım sorumlusu Priyadharshan Kannappan da güzel bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gezi çok güzeldi, tarihi yerleri gezdik ve çok eğlendik. Tüm takım olarak aynı şeyi düşünüyoruz. Organizasyonu düzenleyen TSF'ye ve Çorum Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çorum tarihi, doğası, insanları ve yemekleri ile harika bir yer. Biz Hindistan olarak Türkiye'yi ve Çorum'u çok sevdik." şeklinde konuştu.