38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:07 Kaynak: AA
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlıyor.
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