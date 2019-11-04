Son Dakika Haberleri: 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
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38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

7 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:07 Kaynak: AA
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