38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, İstanbul'da düzenleniyor.

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, İstanbul'da düzenleniyor. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın sona erecek turnuvada 10 ülkeden yaklaşık 200 güreşçi, kilolarında dereceye girmek için mücadele ediyor. Müsabakalar grekoromen stil 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda yapılıyor. Turnuvada bugün akşam seansında 63 kiloda Mehmet Çeker, 72 kiloda Murat Dağ, 82 kiloda Burhan Akbudak madalya müsabakasına çıkacak.

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