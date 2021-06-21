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38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya - Son Dakika

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya

21.06.2021 15:37
38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya, System.String[]

Dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak altın, Bartın Üniversitesi mezunu Abdulkadir Çebi ise bronz madalya almayı başardı.

Dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak altın, Bartın Üniversitesi mezunu Abdulkadir Çebi ise bronz madalya almayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen ve 10 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi.

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın genel klasmanda 10 madalya ve 192 puanla zirvede tamamladığı turnuvada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Burhan Akbudak 82 kiloda altın madalyaya uzandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Abdulkadir Çebi ise gösterdiği performansla bronz madalyayı ülke hanesine yazdırmayı başardı.

Türkiye'nin 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz aldığı turnuvayı 177 puanla Rusya ikinci, 132 puanla İran ise üçüncü sırada tamamladı.

Milli sporcuları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden öğrencilerimiz ve mezunlarımız yeni başarılarla bizleri gururlandırıyor. Genç sporcularımız katıldıkları her müsabakada Türk sporunun marka değerine katkılar sunmaya devam ediyor. Böylece bizler de sporu tabana yaymak, bir kültür, bir bilinç haline getirmek ve nitelikli bireyler yetişmek hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda elde ettikleri başarılar dolayısıyla öğrencimiz Burhan Akbudak'ı ve mezunumuz Abdulkadir Çebi'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN

38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya
38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya
38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya

Bartın Üniversitesi, burhan akbudak, Hamit Kaplan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'dan 2 madalya - Son Dakika Spor


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