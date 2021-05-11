38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu - Son Dakika

38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu

11.05.2021 17:07

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan Halil Ç., eşine sarkıntılık ettiğini iddia ettiği çiftçiyi, tarlada pusu kurarak tüfekle yaraladı. 38 yaşındaki koca, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınırken; jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Kale ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Bülent S, dün, öğle saatlerinde çalışmak için ailesiyle birlikte tarlasına gitti. Sungur, aile üyelerinden uzak bir bölümde traktörüyle çalışırken kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülent S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan inceleme sonucu şüphelinin Halil Ç. olduğunu tespit etti. Bu sabah yapılan operasyon sonucu evinde yakalanarak gözaltına alınan Halil Ç. ilk ifadesinde, eşine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü Bülent S'yi pusu kurup, tüfekle iki el ateş ederek yaraladığını söylediği öğrenildi. Tüfeği sakladığı yeri ve olayı gerçekleştirdiği bölgeyi jandarmaya gösteren Halil Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu

Jandarma, Denizli, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu - Son Dakika


YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı         
17:35
Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı         
17:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası         
17:21
Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:14
Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor         
16:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!         
15:57
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 17:46:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement