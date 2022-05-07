38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı - Son Dakika
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38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

07.05.2022 18:01
38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı

Balıkesir'de cinsel istismar, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'de cinsel istismar, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde; Çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, Vergi usul kanuna muhalefet, hırsızlık ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 2016 yılından itibaren aranan ve hakkında toplam 38 yıl hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı. M.Y. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 38 yıl hapis cezası olan suçlu yakalandı - Son Dakika


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