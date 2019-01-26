38 Yıl Sonra Annesine Kavuştu

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Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var

Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor