38 yıllık hayat arkadaşına böbreğiyle "can" oldu - Son Dakika
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38 yıllık hayat arkadaşına böbreğiyle "can" oldu

27.03.2022 11:10

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Semra Düz, böbrek yetmezliği teşhisi konulan 38 yıllık hayat arkadaşı Mükerrem Düz'e böbreğini bağışlayarak eşinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Semra Düz, böbrek yetmezliği teşhisi konulan 38 yıllık hayat arkadaşı Mükerrem Düz'e böbreğini bağışlayarak eşinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mükerrem Düz (58), bir yıl önce, ağrı, sık yorulma ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Düz'e yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği teşhisi konularak, böbrek nakli önerildi.

38 yıllık hayat arkadaşı 3 çocuk annesi Semra Düz (55), diyalize girmemesi ve zaman kaybedilmemesi için eşine böbreğini vermek istedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Düz'ün doku örneklerini alan doktorlar, sonucun olumlu çıkmasıyla ameliyata karar verdi. Başarılı geçen nakil işleminin ardından eşinden aldığı böbrekle hayata tutunan Mükerrem Düz, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bana göre sevgi emek ve vefadır"

Semra Düz, AA muhabirine, görücü usulü evlendiklerini ancak sonradan birbirlerini çok sevdiklerini söyledi.

Saygı ve sevgi çerçevesinde güzel bir evlilik hayatlarının geçtiğini anlatan Düz, çocuklarını büyütüp, evlendirdiklerini belirtti.

Düz, "Evlendiğimizden itibaren sürekli sancıları olurdu, çok üzülürdüm. Teşhis geç yapıldığı, kullanması gereken ilaçları kullanmadığı için bu durum böbrek yetmezliğine sebep olmuş, duyunca çok üzüldük, yıkıldık. Doktoru beni aradı, diyalize girmeden nakil yapılmasının daha iyi olacağını, donör bulmamızı istedi. Kan grubumuz aynıydı. 'Eşime böbreğimi verebilirim.' dedim. Hiç korkmadım, çekinmedim." diye konuştu.

Ameliyatın çok güzel geçtiğini, eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Düz, "Mükerrem bey güzel uyum sağladı. Mutlu hayatımıza tekrar döndük. Allah'a şükür benim de, onun da böbreğiyle ilgili bir sıkıntısı yok, gayet sağlıklıyız. Bana göre sevgi emek ve vefadır. Zor zamanında yanında olmaktır, vefa göstermektir. İnsanlar organ bağışlamaktan korkmasınlar, çekinmesinler, organ bağışlasınlar hayat kurtarsınlar, çok güzel bir duygu. Hayatımda olan, sevdiğim insana böbreğimi bağışladım, çok mutluyum. Onun sağlıklı olması, mutlu olması bana da yansıyor." şeklinde konuştu.

Böbrek nakli olduktan sonra organlarını bağışladı

Mükerrem Düz ise doktor 'böbreklerini kaybedebilirsin' dediğinde dünyanın başına yıkıldığını ve çok üzüldüğünü dile getirdi.

Eşinin ve kardeşlerinin donör olmakta hiç tereddüt etmediğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Düz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda çok şanslıyım, herkes bana yardımcı oldu. Kardeşlerim de vermek istedi böbreğini, onlar çeşitli rahatsızlıklar çıktığı için veremedi. Daha sonra eşimle uyum testlerine girdik ve nakil gerçekleşti. Nakil olduğum günden sonra dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Bu dünyayı eşim bana bağışladı sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Rabb'im eşimi cennetlik eylesin. Eşim canımın bir parçası. Geçmişte hastalık dolayısıyla üzdüğüm konulardan dolayı da çok pişmanım. İnsanın en büyük desteği eşi, eğer eşi iyi bir insansa gerisi önemli değil."

Düz, nakilden sonra organlarını bağışladığını, çevresindekilere ve öğrencilerine organ bağışını anlattığını belirterek, bu konuda çeşitli kampanyanlar düzenleyeceğini ifade etti.

38 yıllık hayat arkadaşına böbreğiyle can oldu
38 yıllık hayat arkadaşına böbreğiyle can oldu
38 yıllık hayat arkadaşına böbreğiyle can oldu

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Kaynak: AA

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