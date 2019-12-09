38 yıllık özlem Bursa'da son buldu

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda 38 yıl önce askerlik yapan asker arkadaşları yıllar sonra Bursa'da buluştu.



Türkiye'nin farklı pek çok ilinden gelerek Kars'da 18 ay askerlik yapan 80/1 tertip 40 asker arkadaşı uzun yıllar sonra Bursa'da bir araya geldi. Bazı asker arkadaşları 38 yıl sonra ilk defa bir birini gördü. Buluşmaların ikincisini Bursa'da gerçekleştiren asker arkadaşları 4 gün boyunca Bursa'nın tarihi ve turistlik bölgelerini gezerek hasret giderecek. İçlerinde pek çok meslek dalından kişinin bulunduğu 40 arkadaş hasret giderme fırsatı buldu.



Bu yıl ikinci buluşmayı yaptıklarını ifade eden asker arkadaşları, "Biz 1980 ve 81 yollarında Kars İl Jandarma Komutanlığında 18 ay boyunca askerlik yaptık. Uzun yıllar sonra bir birimizi sosyal medyadan bulup uygulama üzerinden gurup kurup haberleşmeye başladık. İlk defa geçen yıl buluştuk bu yıl ikinci buluşmamız. 4 gün boyunca Bursa'yı gezip hasret gidereceğiz. Bu yıl ilk defa gördüğümüz arkadaşlarımız var. 38 yıl sonra bir arada olmak mutluluk verici" dedi. - BURSA