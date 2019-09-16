380 kişinin alınacağı İŞ-KUR, programına bin kişinin üzerinde başvuru oldu

İŞ-KUR tarafından açıklanan okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olmak için başvurusu başlayan toplum yararına programa ilk günde bin kişi üzerinde başvuru yapıldı.



İŞ-KUR önünde uzun kuyrukların oluştuğu iş başvurusu için binlerce kişi kuraya katılabilmek için saatlerce bekledi.



Kırşehir genelinde 250 temizlik işçisi ve 130 güvenlik personelinin alımları başvuruları bugün başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvurulara bin üzerinde kişi müracaat etti. Bugün başlayan başvurular, Cuma günü mesai bitimi ile sona erecek.



Başvuruları bugün başlayan toplum yararına programla ilgili yazılı açıklama gönderen AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, istihdam sorununu çözmek üzere var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.



Milletvekili Kendirli'nin açıklaması ise şöyle:



"Genelde Türkiye'nin, özelde ise Kırşehir'in istihdam sorununu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Artan işsizliğin de uyguladığımız ekonomik programlarla üstesinden geleceğimize inanıyorum. İŞ-KUR aracılığıyla Kırşehir'deki okullarda işbaşı yapacak 250 yardımcı hizmet elemanı ve 130 güvenlik görevlisi vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum. Gelişmiş ülkeleri de etkileyen küresel finansal kriz ve Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılardan kaynaklı artan işsizliğin de uyguladığımız ekonomik programlarla üstesinden geleceğimize inanıyorum". - KIRŞEHİR