Hatay ve Osmaniye İlleri, Erzin, Merkez ve Toprakkale İlçeleri'nde, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV Erzin 380-Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 Erzin (yeni+yenileme kısmı) projesine ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (http://eced. csb. gov. tr/ced/jsp/ek1/28164) verilmiş olup kamuoyuna duyurulur.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı - Son Dakika