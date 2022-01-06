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Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM - Son Dakika

Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM

06.01.2022 15:01

Son dakika haberi: ERZURUM'da, 385 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan Şehir Hastanesi'nde, polikliniklere navigasyon uygulamasıyla ulaşım dönemi başladı.

ERZURUM'da, 385 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan Şehir Hastanesi'nde, polikliniklere navigasyon uygulamasıyla ulaşım dönemi başladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen navigasyon sistemiyle ilgili Başhekim İbrahim Hakkı Tör, Başhekim Yardımcısı Zafer Dönmez ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 385 bin 500 metrekare kapalı alanı, 353 polikliniği ve 35 ameliyathanesiyle Sağlık Bakanlığı'nın büyük hastanelerinden Erzurum Şehir Hastanesi'nde navigasyon hizmetini uygulamalı olarak gösteren Tör ve Dönmez, hastaların artık kolaylıkla istedikleri birimlere ulaşacaklarını söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi için oluşturdukları navigasyon sisteminin iki bölümden oluştuğunu belirten Başhekim Tör, Öncelikle Erzurum dışından gelen vatandaşlarımız navigasyon sistemine girerek hastanemize ulaşma imkanına kavuşuyor. Hastane içine girildiğinden itibaren ise gideceği bölümü navigasyon sistemi aracılığıyla bulabiliyor. Burada istediği bölüme giderken 3 şekilde hizmet alabiliyor. En hızlı, normal ya da engelli bireyler için uygulama oluyor. Bunun yanında gidecekleri bölgenin koridor fotoğrafları da yer alıyor. Ayrıca uygulamada hastane ve tıbbi terimlerle ilgili bilgiler de yer alıyor diye konuştu.

Hastane navigasyon sisteminin şimdilik App Store'da yayında olduğunu, birkaç güne kadar Google Store'da da bulunacağını kaydeden Başhekim Tör, Navigasyon sistemini kullananlar MHRS'den randevu almışsa hastaneye girdiklerinde 'Şu bölümde randevunuz var, hasta kaydınızı yapalım mı' diye alternatif sunuluyor. Hasta bunu kabul ettiğinde sıra beklemeden kaydını da yaptırabiliyor dedi.

Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM
Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM
Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM
Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM

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Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Navigasyon, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 385 BİN 500 METREKARELİK ŞEHİR HASTANESİNDE NAVİGASYONLA ULAŞIM - Son Dakika
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