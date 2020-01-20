389 hayvanı telef olan Şehriban'ın

Van'ın Çatak ilçesinde, çöken ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 22 yaşındaki Şehriban Şipal, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nde besicilik yapan Şipal, ailesiyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanmaya gittiği sırada yağışlar nedeniyle ağılın çöktüğü haberini aldı.

Mahalleye döndüğünde yıkılan ağıldaki 389 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gören Şipal, hayatının en kötü anlarından birini yaşadı.

Ağılla birlikte hayalleri de yıkılan Şipal'e, Sözveren ve çevredeki mahallelerin sakinleri, imece usulüyle topladıkları 200 küçükbaş hayvanı hediye etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de Doğu Anadolu Projesi kapsamında 600 metrekarelik ağıl yaptırdı.

Verilen destekler sayesinde yaşama tutunan Şipal, babasıyla, vatandaşların hediye ettiği koyunlara yeni ağılında gözü gibi bakıyor.

"Devletimiz ve vatandaşlar bize sahip çıktı"

Şipal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulu bitirdikten sonra babasıyla hayvancılık yapmaya başladığını söyledi.

Taş ve topraktan inşa edilen eski ağılın yağış nedeniyle yıkılması sonucu bütün hayvanların telef olduğunu belirten Şipal, "Oy kullanmaya gittiğimizde ağılın çöktüğü haberini aldık. Döndüğümüzde çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Çok üzülmüştük. Komşularımız yardımımıza koştu. Devletimiz bize modern bir ağıl yaptı. Çevre mahallelerden vatandaşlar da bize küçükbaş hayvan yardımında bulundu. Şimdi hem ağılımız var hem de hayvanımız. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Hayvancılık yapmaya devam edeceğini dile getiren Şipal, kendini geliştirerek ekonomiye katkı sunmak istediğini, milletine faydalı bir çiftçi olacağına inandığını ifade etti.

Baba Mehmet Selim Şipal ise mahalleye gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin, 4 ayda, yıkılan ağılın yerine daha modern bir ağıl inşa ederek kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Komşu köylerden insanların da 200 hayvan desteğinde bulunduğunu anlatan Şipal, "Kimi bir koyun, kimi bir keçi, kimisi de bir kuzu verdi. Bu şekilde hayvanlarımızın sayısı arttı. Allah bu yardımları yapanlardan razı olsun. Hem devletimize hem de milletimize teşekkür ediyorum. Yaramızı sardılar." diye konuştu.

"Desteklemeyi sürdüreceğiz"

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da genç çiftçi Şipal'in ağılının yıkılmasına rağmen hayvancılığa devam etmek istediğini söyledi.

Bu nedenle Şipal'e destek olmaya çalıştıklarını aktaran Hakan, şöyle konuştu:

"DAP kapsamında kardeşimize 4 ay sonra 600 metrekare alan üzerine yeni ve modern bir ağıl inşa edildi. Çevredeki mahallelerden de destekte bulunanlar oldu. Çiftçimizin 200 küçükbaş hayvanı ve yeni bir ağılı var artık. Genç girişimci kardeşimiz hayvancılığını daha da büyütmek istiyor. Biz böyle istekli genç girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz."