Son Dakika Haberleri: #39;afrika'nın Saklı Mücevheri' Angola Keşfedilmeyi Bekliyor

#39;afrika'nın Saklı Mücevheri' Angola Keşfedilmeyi Bekliyor

1 saat önce

Yıllar süren iç savaşın ardından petrol sayesinde ekonomisini toparlayan Angola, doğal güzellikleri ile turizm sektöründe de gelişerek ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Yıllar süren iç savaşın ardından petrol sayesinde ekonomisini toparlayan Angola, doğal güzellikleri ile turizm sektöründe de gelişerek ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube

Angola, Genel
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