#39;afrika'nın Saklı Mücevheri' Angola Keşfedilmeyi Bekliyor
1 saat önce
Yıllar süren iç savaşın ardından petrol sayesinde ekonomisini toparlayan Angola, doğal güzellikleri ile turizm sektöründe de gelişerek ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.
Yıllar süren iç savaşın ardından petrol sayesinde ekonomisini toparlayan Angola
, doğal güzellikleri ile turizm sektöründe de gelişerek ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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