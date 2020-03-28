39 baro başkanından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
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39 baro başkanından ortak açıklama Açıklaması

6 saat önce

Aralarında Kayseri, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Sakarya, Samsun'un da bulunduğu 39 baro başkanı imzasıyla hazırlanan ortak bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanacak zorlu süreçte, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte olunacağı çağrısı yapıldı.

39 baro başkanından ortak açıklama Açıklaması, System.String[]

Aralarında Kayseri, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Sakarya, Samsun'un da bulunduğu 39 baro başkanı imzasıyla hazırlanan ortak bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanacak zorlu süreçte, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte olunacağı çağrısı yapıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının arasında bulunduğu 12 baro, Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurulu toplamaya çağırmış, Barolar Birliği genel kurul çağrısını reddetmişti. Yapılan itirazı görüşen Ankara 5. İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği kararının yürütmesini durdurdu.

Bu gelişme üzerine, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bartın, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane- Bayburt, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak, Yozgat, Kars, Zonguldak, Kayseri, Tokat, Nevşehir ve Niğde Baro Başkanları imzasıyla ortak açıklama yapıldı.

39 baro başkanı imzalı açıklamada, yeni tip koronavirüsün sadece Türkiye'de değil, dünyada yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik etkinin tüm kamuoyunca bilindiği belirtildi.

Salgının sosyolojik ve ekonomik etkilerinin süreceği, meslek örgütünün ve avukatların da bu süreçten etkileneceği ifade edilen açıklamada, bu sancılı sürecin en az hasarla atlatılması dilendi.

Açıklamada, bunu sağlayabilmek adına, ilgili kurumların, olağanüstü koşullar içinde gerekli yasal düzenlemeler için mücadele ettiği ve uygulama birliği sağlamaya çalıştığının da görüldüğü kaydedildi.

Bu noktada baroların çatı örgütü Türkiye Barolar Birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edildiğinde, ayrı ve dağınık taleplerin, farklılık arz eden sorunların tek bir ağızdan, doğru ve akılcı bir dille, diyaloğu önceleyen, yapıcı ve çözümcü bir yaklaşımla, doğru muhataplarına iletildiğinde karşılandığı, hemen sonuç alınamasa bile süreç içerisinde dikkate alındığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halk sağlığı tedbirleri kapsamında yargıda sürelerin durduğu, mahkemelerin ertelendiği, stajyer avukatların, adliye stajları konusunda da gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda yapılan ve tamamlanan işler olduğu kadar, halen eksik olan, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak gerekli girişimler yapılmaktadır. Barolar, koordineli bir çaba ve üstün gayret ile akılcı bir çözüm yolu bulmaya çalışmakta, sorunları çatı örgütüne ileterek aktarılmasını talep etmekte, bir yandan da, kendi iç işleyişlerinde gereken tedbirleri almaya çalışmaktadır. Bu nedenle, devam edecek bu süreçte, meslek örgütümüz için olağanüstü gayret gösteren Türkiye Barolar Birliğine, başta başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başta olmak üzere, yönetim kurulu ile tüm kurullarına, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bizler, bu zorlu süreçte akılcı ve yapıcı yaklaşımlarla, çözümcü yollarla ve iletişimi sürekli açık tutarak çatı örgütümüzle birlikte olmaya devam edeceğimizi ve bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte gelmek üzere meslektaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı beyan ederiz."

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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