39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı

05.05.2021 10:55
39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para vakalarının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son dört ay içerisinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 6 ayrı operasyonda 250 adet banknot halinde toplam 35 bin 690 sahte Türk lirası ve 500 sahte dolar ele geçirildi. Toplamda 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı

Türk Lirası, Jandarma, Kocaeli, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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