Son Dakika Haberleri: 39 Burda alışverişlerine akaryakıt hediye
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39 Burda alışverişlerine akaryakıt hediye

55 dakika önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini akaryakıt kampanyası ile karşılıyor.

39 Burda alışverişlerine akaryakıt hediye, System.String[]

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini akaryakıt kampanyası ile karşılıyor.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Lüleburgaz'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM, yeni alışveriş kampanyası ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesiyor. 39 Burda AVM, 6- 13 Ekim tarihleri arasında gün içerisinde toplamda 300 TL alışverişe 30 TL değerinde Aytemiz akaryakıt hediye ediyor.


Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 39 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.


Stoklarla ile sınırlı kampanya için detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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