39 Burda Araç Kampanyasında Mutlu Son
35 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 39 Burda alışveriş merkezinde noter huzurunda yapılan çekilişin talihlisi aracını teslim aldı.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bulunan 39 Burda alışveriş merkezinde noter huzurunda yapılan çekilişin talihlisi aracını teslim aldı.
5 Kasım–5 Şubat tarihleri arasında katılımları gerçekleştirilen araç kampanyası çekilişi 14 Şubat
tarihinde alışveriş merkezi ortak alanında noter eşliğinde yapıldı. Çekilişin talihlisi Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinden Çiğdem Özen
oldu.
Yoğun katılımla gerçekleşen çekiliş ile asil talihli olarak belirlenen Çiğdem Özen'e gerekli evrak işlemlerinin tamamlanmasından sonra 39 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan tarafından aracı teslim edildi.
Aracını teslim almaya eşi ve çocukları ile gelen Çiğdem Özen mutluluğunu dile getirirken bundan sonra yeni araçları ile 39 Burda'ya daha rahat ve konforlu geleceklerini de sözlerine ekledi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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