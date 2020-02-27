39 Burda AVM'den 4 yılda bir görülen kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel 39 Burda AVM'den 4 yılda bir görülen kampanya - Son Dakika

39 Burda AVM'den 4 yılda bir görülen kampanya

6 saat önce

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

39 Burda AVM'den 4 yılda bir görülen kampanya, System.String[]

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor. 39 Burda AVM, 4 yılda bir 29 gün çeken Şubat'a özel müşterilerine artı 400 puan hediye ediyor.


Lüleburgaz'ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 39 Burda AVM, 29 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek kampanya kapsamında aynı gün içerisinde 39 Burda Kart ile yapılacak her 100 TL ve üzeri alışverişlerde ziyaretçilerine artı 400 puan hediye ediyor.


Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 39 Burda AVM, 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat'a özel fırsat kampanyasıyla ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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