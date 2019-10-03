Son Dakika Haberleri: 39 Burda AVM 'hediye dükkanı' ile kazandırıyor
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39 Burda AVM 'hediye dükkanı' ile kazandırıyor

45 dakika önce

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası hediye dükkanı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma...

39 Burda AVM 'hediye dükkanı' ile kazandırıyor, System.String[]

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası hediye dükkanı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.


Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, düzenlediği 'hediye dükkanı' kampanyası ile ziyaretçilerini hediye yağmuruyla karşılıyor. Ekim ayı boyunca hafta içi 17.00'ye kadar '39 Burda' Kart ile yapılacak tüm alışverişlerde 39 Burda AVM, 2 kat puan kazandırıyor.


'39 Burda Kart' ile kullanılabilecek hediye yağmuru kampanyası 'hediye dükkanı' ile 39 Burda AVM, ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak.


39 Burda Kart başvurusu ve kampanya için detaylı bilgiye 39 Burda danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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