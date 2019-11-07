Son Dakika Haberleri: 39 Burda'da hediye dükkanı avantajları devam ediyor
Son Dakika Güncel 39 Burda'da hediye dükkanı avantajları devam ediyor

39 Burda'da hediye dükkanı avantajları devam ediyor

7 saat önce

Kırklareli Lüleburgaz'da vatandaşları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

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Kırklareli Lüleburgaz'da vatandaşları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.


Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 1-15 Kasım tarihlerinde alışverişleri artı puan ile ödüllendirirken, 29-30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde ise 39 Burda Kart ile yapılan alışverişlerde ise yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. 39 Burda Kart uygulaması ile hayata geçirilen Hediye Dükkanı avantajları devam ediyor. 39 Burda AVM ziyaretçileri yaptıkları alışverişleri puana çevirerek hediyelerini almaya başladı. Bilgisayardan cep telefonuna, küçük ev aletlerinden ev tekstiline, oyuncaktan kırtasiye malzemelerine kadar yüzlerce çeşit hediyenin bulunduğu 'Hediye Dükkanı kampanyası' ile 39 Burda AVM ziyaretçileri Kasım ayında da alışverişin keyfini çıkartacak. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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