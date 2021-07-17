39 derece sıcağa aldırış etmeden saatlerce baklava kuyruğunda beklediler- Aynı baklavacı, aynı kuyruk - Son Dakika

39 derece sıcağa aldırış etmeden saatlerce baklava kuyruğunda beklediler

Aynı baklavacı, aynı kuyruk

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de onlarca vatandaş, bir tatlıcının sattığı ucuz baklavadan alabilmek için 39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce kuyrukta bekledi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi ucuz baklava almak için kalabalığın oluşturduğu uzun kuyruk ülkede gündem olmuştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan aynı mekanın önünde yine kuyruk oluşmaya başladı. Son birkaç gündür oluşan kuyruk, bugün 39 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarına rağmen metrelerce uzadı. Sıcakta güneşin altında bekleyemeyen bazı vatandaşlar kaldırımlarda oturdu. 7'den 70'e her yaştan insanın bulunduğu kuyruğun gün içinde daha da kalabalık olacağı bekleniyor. Baklava almak için kuyruğa giren alıcılar ise, burada satılan tatlıların hem ucuz hem de lezzetli olması nedeniyle tüm zorlukları göz aldıklarını ifade etti.

"Ben 1 saattir bekliyorum"

Baklava kuyruğunda 1 saattir beklediğini söyleyen Ayhan Tekin, "Baklava çok kaliteli ve uygun olduğu için herkes buraya geliyor. Bayram olmadığı günlerde de böyle yoğunluk oluyor. Ben bir saattir bekliyorum. Bir tepsi baklava alacağım" diye konuştu.

"Tüm zorluklar değiyor"

Ramazan Bayramı öncesi kalabalığın daha fazla olduğunu söyleyen Hafize Şentarla, buranın baklavanın fiyatının ve tadının iyi olduğu için tüm zorluklara rağmen beklediğini şu sözlerle anlattı:

"Tadı güzel olduğu için devamlı alıyoruz. Her bayram öncesi böyle oluyor. Yaklaşık 1 saattir buradayız. 5 kilogram civarı baklava almayı düşünüyorum. Ramazan'da daha çok kalabalık oluyor. Bu sokak sonuna kadar doluyor. Tadından dolayı bu sırayı beklemek değiyor. Biraz da cebimizi düşünüyoruz açıkçası."