39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

39 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

39 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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