39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

39 düzensiz göçmen yakalandı
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Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:14 Kaynak: AA
Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
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