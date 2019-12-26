39 farklı branştan 5 bin 518 kursiyer faydalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 39 farklı branştan 5 bin 518 kursiyer faydalandı - Son Dakika

39 farklı branştan 5 bin 518 kursiyer faydalandı

6 saat önce

Mamak Belediyesinin kadınların hizmetine sunduğu aile merkezinde açılan kurslardan bir yılda 39 branşta 5 bin 518 kursiyer faydalandı.

39 farklı branştan 5 bin 518 kursiyer faydalandı, System.String[]

Mamak Belediyesinin kadınların hizmetine sunduğu aile merkezinde açılan kurslardan bir yılda 39 branşta 5 bin 518 kursiyer faydalandı.


İlçe genelinde 16 aile merkezinde kadınların eğitimlerine yönelik sistemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile merkezlerimizde verilen kurslar daha da çeşitlenecek. Mamaklı hanım kardeşlerimiz hangi alanda kendilerini geliştirmek isterse o alanlarda kurslar açacağız" dedi.


Aile merkezlerinde Mamaklı hanımların hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de ortaya çıkardığı ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunduklarını kaydeden Köse, "Kurslarımız sayesinde hanım kardeşlerimiz yeni yetenekler kazanıyor. Kazandıkları bu yetenekleri ürünlerine yansıtan kursiyerlerimiz, bu eserleri aynı zamanda satışa çıkartarak ev ekonomisine de katkıda bulunabiliyor. Bizler de alanında uzman eğitimciler ile aile merkezlerimizdeki uygulamaları her geçen gün geliştirerek hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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