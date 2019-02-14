#39;fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık'
12 dakika önce
Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti.
Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti. Kadınlar ayrıca Fransa'ya dönmeleri durumunda dinleri yaşayamamaktan korktuklarını söyledi…
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:11 Kaynak: Youtube
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