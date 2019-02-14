Son Dakika Haberleri: #39;fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık'

#39;fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık'

12 dakika önce

Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti.

Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti. Kadınlar ayrıca Fransa'ya dönmeleri durumunda dinleri yaşayamamaktan korktuklarını söyledi…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/14/fr...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:11 Kaynak: Youtube

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