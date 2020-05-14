39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

BİLECİK Devlet Hastanesi'nde koronavirüsü yenen 64 yaşındaki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Bilecik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedavi gören erkek hasta, 39 günlük mücadelesinin ardından hastalığı yendi. Son 20 gündür solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü belirtilen hasta, işlemlerinin ardından taburcu edildi. Sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurladı. Sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden hasta, "Önce Allah, sonra size, hepinize teşekkür ediyorum, verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.